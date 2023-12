L’arte presepiale è protagonista: "Un’opera in ogni angolo"

CITTÀ DI CASTELLO - La città dei presepi: alle duecento opere d’arte in vetrina nella cripta del duomo in rappresentanza delle migliori scuole nazionali ed internazionali se ne aggiungono tante altre dislocate negli angoli e scorci “mozzafiato” del centro storico e della città. "L’operazione storico-culturale messa in campo con passione e competenza dagli ‘Amici del presepio’ – hanno dichiarato il sindaco Secondi e gli assessori, Botteghi e Guerri – ha un sapore quasi programmatico e riteniamo che sia particolarmente focalizzata sul panorama nazionale del genere presepiale e sul clima della città”. La mostra (aperta fino al 7 gennaio, dal giovedì alla domenica, festivi e prefestivi, 9-12.30 e 15-19.30, ingresso 4 euro) è ideata ed organizzata dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”.