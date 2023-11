Lapide per le vittime dei bombardamenti

In piazza don Minzoni una lapide in ricordo dei Caduti di tutti i bombardamenti. Lo ha annunciato il sindaco Stefano Zuccarini, nel corso della cerimonia per l’ottantesimo anniversario del primo bombardamento aereo su Foligno da parte degli angloamericani, avvenuto il 22 novembre 1943. Alla cerimonia era presente il picchetto d’onore del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito e i carabinieri in grande uniforme speciale. Il sindaco Zuccarini ha ricordato l’importanza del momento: "Rinnoviamo in questa piazza una lunga tradizione, sicuramente dolorosa quanto toccante, ma altrettanto doverosa. Rinnovare la memoria del passato significa anche aiutarci a capire come poter vivere meglio il futuro". Il bombardamento si verificò alle 12.53 del 22 novembre 1943. La bomba cadde nel centro storico e uccise 140 persone. "Sono scene – ha aggiunto Zuccarini - che purtroppo rivediamo e viviamo ancora: ferite che invece di essersi rimarginate per sempre, si riaprono e vedono versare ancora sangue di vittime innocenti".

Dal presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea il parallelismo con le situazioni attuali: "Oggi ci ritroviamo a vivere scene altrettanto gravi che accadono alle porte dell’Europa, in Ucraina e a Gaza, come in tante altre parti del mondo. Eppure la pace continua a gridare la sua urgenza. Una pace giusta, fondata sul rispetto del diritto internazionale e sulla libertà. Perché non vogliamo e non possiamo abituarci alla guerra".