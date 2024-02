L’amore diventa una festa d’arte. Le iniziative di San Valentino

E dopo l’allegria del Carnevale, spazio al romanticismo di San Valentino. Domani sono in cartellone numerose iniziative per celebrare la festa degli innamorati. Così a Palazzo della Penna c’è “...A te i pensier rivolti. Pittori e storie d’amore da Apelle a Raffaello“, visita guidata a tema “amoroso“ alla mostra “Rinascimento in bottega - Perugino tra i grandi della storia“. Appuntamento alle 16, prenotazione obbligatoria allo 075.5773210.

Una sera di San Valentino davvero speciale sarà quella all’Isola di San Lorenzo, il complesso monumentale della Cattedrale, che insieme a Secret Umbria propone agli innamorati la visita guidata dell’area archeologica di Perugia Sotterranea, per un viaggio nel cuore dell’antica acropoli attraverso i racconti dell’amore attraverso il tempo, accompagnato da degustazioni di vino. Info e prenotazioni allo 075.8241011; 370.1581907.

Ma l’amore si festeggia in tutte le sue sfumature grazie alla Galleria Nazionale dell’Umbria che per la prima volta nella sua storia organizza una serie di iniziative dedicate agli animali domestici di piccola taglia e ai loro padroni. Domani alle 13.30 e alle 18 c’è infatti la visita guidata gratuita con il direttore Costantino D’Orazio, aperta a dieci animali di taglia piccola, solo in braccio o con trasportino. Le visite torneranno il 16 e poi il 17, 18 e 24 febbraio con prenotazione obbligatoria alla mail: [email protected].

C’è chi festeggia fin da oggi come l’associazione di Via dei Priori che dalle 18 alle 19.30 aspetta gli innamorati per visitare la Chiesa dei SS. Stefano e Valentino, ricevere la benedizione di coppia e salire sulla Torre degli Sciri. Senza dimenticare le colorate cartoline filateliche dedicate a San Valentino, disponibili negli uffici postali.