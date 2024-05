L’affondo di Goracci: "Ospedale, ingresso in condizioni indecorose"

GUBBIO – Lo scorso venerdì 24 maggio si è riunito per l’ultima volta il consiglio comunale, come sempre nella Sala Consiliare di Palazzo Pretorio, sotto l’amministrazione Stirati. Un’interpellanza in particolare ha catturato l’attenzione: è quella del consigliere comunale di “Gubbio rinasce libera” e “Giovani territorio ambiente” Orfeo Goracci, che ha chiesto lumi sullo stato di degrado della pavimentazione all’ingresso del polo ospedaliero di Gubbio-Gualdo Tadino di Branca. Nel dettaglio, il consigliere ha sottolineato come l’ingresso principale dell’ospedale è ovviamente molto utilizzato dai cittadini nel corso dell’anno per visite mediche, controlli o visite ai degenti, ma tuttavia si ritrova in condizioni definite "indecorose"”. Il tratto di pavimentazione in pietra lungo circa quindici metri che dal parcheggio arriva all’ingresso è infatti composto da piastrelle che con il passare del tempo sono sempre più sconnesse, rendendosi così anche pericolose per chi ci cammina sopra.

Da qui l’interrogazione di Goracci, che è stato a lungo sindaco di Gubbio.