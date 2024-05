L’Afc Foligno conferma Manni

Archiviata la stagione con la promozione in serie D e la conquista della SuperCoppa, arriva dall’Acf Foligno la riconferma per l’allenatore Alessandro Manni. Riconferma che parzialmente era stata ufficializzata nei minuti finali del super-confronto con il Terni Fc e dopo il trionfo al Blasone per la conquista della SuperCoppa contro il Bmg. Nelle ultime ore dopo un primo incontro per cominciare a programmare il futuro, è arrivata l’ufficialità: sarà Manni a guidare l’Acf per la prima volta nel campionato di serie D. "In questa prima storica avventura l’Afc sarà affidato a Manni. Una riconferma sul conto della quale – ha commentato il direttore generale Marco Bianconi – non c’è stato nessun dubbio, convinti che rappresenti le garanzie che vogliamo. Sarà con lui che cominceremo a tracciare il progetto per costruire un collettivo ben figurare anche in serie D".

"Con la conquista della SuperCoppa – ha spiegato Manni – abbiamo messo la ciliegina sulla torta a conferma di una stagione tutta da incorniciare. La riconferma? Era difficile pensare di non continuare. Ho trovato un ambiente in cui si fa calcio in maniera diversa, con tranquillità e serenità, anche se per la serie D sarà necessario fare uno step in avanti molto importante. Ci sono aspetti da mettere a punto. L’Acf è una società cresciuta in fretta ha conquistato obiettivi di livello, ma per la serie D sarà necessario organizzarci anche a livello di staff, con qualche collaboratore in più e la presenza di una figura a livello sanitario capace di recuperare magari anche un giorno prima un giocatore squalificato e un collaboratore che la domenica vada a vedere la squadra che incontreremo il turno successivo. Siamo alle soglie del calcio professionistico, la società ha espresso la volontà di continuare a crescere per cui dovremmo essere attrezzati, avere a disposizione gli impianti per effettuare gli allenamenti settimanali. Qualche scelta sarà fatta anche a livello di gruppo, valutare varie situazioni e bravi – ha concluso – ad individuare il parco giovani".

In merito a possibili arrivi il primo nome della lista è quello di Simone Tomassini, l’attaccante di Spello, attualmente alla Sambenedettese.

Carlo Luccioni