L’acqua pubblica funziona. Con benefici per l’ambiente

MONTONE - Oltre 33 mila bottiglie di plastica risparmiate, con grande beneficio per l’ambiente. Numeri offerti con soddisfazione dal Comune di Montone: nel borgo cresce l’utilizzo della Casa dell’acqua. I dati dei consumi nel 2024 evidenziano un trend in aumento "a testimonianza – sottolinea l’ente – di un’attenzione sempre maggiore per le tematiche ambientali". Secondo il rendiconto 2024, sono 50.331 i litri erogati dal piccolo chiosco automatico. Il risparmio annuo delle famiglie rispetto all’acquisto di acque minerali in Pet da 1,5 litri è stato di 7.550 euro, con più di 33.500 bottiglie di plastica risparmiate. È stata registrata una media giornaliera di 365 litri di acqua erogata, per 27.889 litri naturale e 22.442 gassata. Tra i dati più significativi la riduzione della quantità di plastica da smaltire: 42 i cassonetti in meno da svuotare. "Come Comune – dice il sindaco Mirco Rinaldi – abbiamo scelto di valorizzare l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuire alla riduzione dei rifiuti plastici. Non solo l’acqua viene distribuita ai cittadini a prezzi inferiori rispetto a quella imbottigliata, ma comporta anche la riduzione della plastica".

Pa.Ip.