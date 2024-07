Laboratori sull’acqua, il carattere e la socialità

Perugia "Con soddisfazione partecipo all’apertura dei lavori del progetto “Bio-Kacquacity“ che interesserà alcune scuole d’infanzia paritarie cattoliche afferenti alla nostra Diocesi. L’impegno educativo della Chiesa si rivolge a tutte le fasce d’età e quindi anche ai più piccoli che, secondo la Parola del Vangelo, proprio per la loro capacità di accogliere quanto è loro donato con il cuore, sono i prediletti del Signore. Vale la pena dunque impiegare risorse, energie, competenze e carismi affinchè non sia mai messo in secondo piano lo sforzo educativo verso i bambini. Ben vengano dunque tali collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati che condividono con noi la stessa passione educativa. I frutti che ne verranno saranno a favore della crescita integrale delle singole persone: cittadini impegnati per il bene comune". Lo ha detto Simone Sorbaioli, vicario generale della Diocesi all’inaugurazione dei laoratori rivolti ai bambini e alle bambine da 0 a 6 anni che si terranno fino a settembre a Perugia (nido d’infanzia La Nuvola) , Sant’Angelo di Celle, Deruta, Passignano sul Trasimeno, Città di Castello e San Giustino. Si tratta del progetto di contrasto della povertà educativa, delle disuguaglianze e i divari socio-economici dal titolo “BIo-kacquacity – Biodiversità, Karattere, Acqua e circo nella città". I laboratori guidati da associazioni esperte delle varie tematiche trattate quali Legambiente Umbria, Olympus Sporting Club, FIab Perugia Pedala APS, Tieffeu - Teatro Figura Umbra, Post – Museo della Scienza Perugia e si terranno nelle varie sedi delle scuole partner. Per maggiori informazioni: 0755750324.