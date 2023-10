La webcam in piazza è un grande successo

TREVI – Ha riscosso un enorme successo la webcam installata nella centrale Piazza Mazzini durante le manifestazioni dell’Ottobre Trevano. Tramite il portale Umbriawebcam è possibile osservare in diretta quello che accade nel centro cittadino. La telecamera resta accesa 24 ore su 24. Fino allo scorso fine settimana sono state raggiunte 35mila visualizzazioni sulla piattaforma Umbriawebcam, risultato davvero inimmaginabile anche per gli stessi organizzatori. Il traffico ha interessato prevalentemente l’Italia, ma si sono collegate persone provenienti da ben 17 paesi differenti in tutto il mondo. Non sono irrilevanti i contatti avuti con l’Inghilterra, l’America, la Germania ed il Brasile, stati in cui è ben radicata la comunità italiana. Il maggior numero di visualizzazioni in occasione del Palio dei Terzieri del 1 ottobre. "Le immagini raccolte – commenta l’assessore Mirko Menicacci – esprimono una vera e propria cartolina per la promozione turistica della Città di Trevi, grazie alla webcam, possiamo dire che fanno letteralmente il giro del mondo. Gli operatori del settore stimano che la visibilità garantita dalla rete possano portare a Trevi circa 45mila presenze alla fine degli appuntamenti del’Ottobre Trevano".