La voce ’lavorata’ di Monica Bellucci incanta i cinquemila a Dj Shopping

CITTA’ DI CASTELLO – Ha ‘campionato’ e musicato il suono dei pesci, il rumore che fanno le radici quando sfidano il terreno, e persino la voce di Monica Bellucci per farne uno spettacolo che narra e mette in sintonia i suoni della terra. Si è chiusa giovedì l’edizione 2023 di Dj shopping con una serata green dal titolo "Earthphonia" del musicista e compositore Max Casacci (tra l’altro fondatore dei Subsonica), insieme al ricercatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi che in piazza Gabriotti hanno raccontato al pubblico questo progetto tra sonorità, immagini e ricerca. Per la tappa tifernate oltre ai suoni ‘propri’ della natura anche un brano musicale realizzato esclusivamente attraverso i suoni vocali di Monica Bellucci. Gli organizzatori "I Tifernauti" una settimana dopo Dj Ralf hanno così offerto un’occasione di riflessione sulla questione clima, anche invitando tutti a raggiungere il centro storico in bici (circa 5 mila le presenze ieri sera). Così Piazza Gildoni per appoggiare le bici (grazie a Bikeland), tutti i negozi aperti e in piazza di sotto lo spettacolo "Earthphonia" per un centro pieno di persone. La serata ha visto anche la partecipazione di Legambiente con "Terramadre in comune".