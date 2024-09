La Ternana punta ora sui giocatori esperti. Dopo la politica dei giovani costata la Serie B

Meno giovani e molti più calciatori esperti per tentare l’immediata risalita in Serie B. La rosa della prima squadra della Ternana uscita dalla sessione estiva del calciomercato, chiusasi venerdì scorso, ha subito una metamorfosi sostanziale rispetto a quella della decorsa stagione sportiva, connotandosi anche per l’innalzamento dell’età media. Meno “scommesse“ sui giovani di società della Serie A avuti in prestito, insomma, e decisa inversione di tendenza nell’avvalersi di calciatori non soltanto di categoria per la Serie C ma anche con importanti esperienze nei campionati delle serie superiori. Di seguito, con al fianco l’età, gli elementi a disposizione del mister rossoverde Ignazio Abate, che per scelte tecniche condivise col direttore sportivo Carlo Mammarella e il direttore generale Diego Foresti verranno ridotti con l’immissione di alcuni fuori rosa, anche per rispettare la normativa di Lega sui cosiddetti “over“. PORTIERI: Denis Franchi (21), Gianmarco Vannucchi (29), Tommaso Vitali (25); DIFENSORI: Marco Bellavigna (18), Marco Capuano (32), Tiago Casasola (29), Francesco Donati (23), Dimo Krastev (21), Giuseppe Loiacono (32), Alessio Maestrelli (21), Bruno Martella (32), Fabio Tito (31); CENTROCAMPISTI: Salvatore Aloi (27), Michele Carboni (20), Mohamed Cissè (18), Giovanni Corradini (21), Samuele Damiani (26), Kees de Boer (24), Jakub Labojko (26), Carlos Mattheus (22), Nicola Patanè (20), Federico Romeo (22), Federico Viviani (32); ATTACCANTI: Pietro Cianci (28), Emanuele Cicerelli (30), Alessio Curcio (34), Alfredo Donnarumma (33), Alexis Ferrante (29). Sono destinati ad essere inseriti fuori lista, oppure a rescindere anticipatamente i loro contratti o, ancora, essere trasferiti all’estero, i centrocampisti Cissè, Labojko e Viviani che non rientrano nel progetto tecnico rossoverde.

In definitiva, la nuova Ternana sembra essere una squadra più adatta a giocare con due punte e probabilmente avrebbe bisogno di un attaccante rapido che riesca ad agire sulla profondità. Non è escluso che la società possa intervenire ulteriormente sul mercato degli svincolati per rendere ancor più competitiva la squadra affidata alle cure di Abate, il quale dovrà cercare, prima possibile, di darle una precisa identità plasmando un gruppo affiatato. Intanto, l’attaccante Federico Dionisi, svincolatosi a fine stagione dalla Ternana, è stato ingaggiato dal Livorno con cui in passato ha conquistato la storica promozione in Serie A dei labronici. Nel pomeriggio (ore 17.30) le Fere si ritroveranno al “Taddei“ dopo due giorni di riposo. Abate darà inizio alla preparazione in vista del derby col Gubbio di sabato, al “Barbetti“ (ore 20.45). La seduta è a porte aperte e i tifosi potranno vedere all’opera gli ultimi acquisti del club rossoverde, segnatamente il fantasista Curcio e i difensori Krastev e Maestrelli, prelevati rispettivamente da Catanzaro, Fiorentina e Turris nell’ultimo giorno di mercato.

Massimo Ciaccolini