La Ternana c’è Grande vittoria in rimonta

TERNANA 3 TORRES 1

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi, Casasola, Loiacono, Capuano, Tito, Vallocchia, Aloi, Donati (40’ st Millico), Curcio (40’ st Martella), Cicerelli (40’ st Brignola), Cianci (31’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Martella, Millico, Maestrelli, Brignola, Giammaglichella, Ferrante, Donnarumma. All. Abate

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno, Idda, Antonelli, Fabriani, Zecca, Brentan (25’ st Carboni), Giorico, Guiebre, Varela (32’ st Diakité), Fishnaller, Zamparo (12’ st Mastinu). A disp.: Petriccione, Dametto, Casini, Liviero, Masala, Fois, Nanni, Scotto. All. Greco

Arbitro: Grasso di Ariano Irpino

Marcatori: 2’ pt Zecca, 15’ pt Curcio, 37’ pt Aloi, 11’ st Capuano

Note: Spettatori 6.226 (521 ospiti). Ammoniti: Zamparo, Brentan. Angoli: 5 a 3. Recupero: 2’ e 3’

La Ternana mette al tappeto la coriacea Torres in rimonta, al termine di una prestazione tutto cuore, grinta, carattere e determinazione che le consente di tenere la scia della capolista Virtus Entella. La vittoria contro i sardi, che non perdevano in trasferta dal 23 novembre 2024, mantiene a distanza questi ultimi che avevano pregustato il sorpasso in classifica, accreditando la squadra rossoverde come l’unica, al momento, in grado di giocarsi il primo posto coi liguri. Le Fere hanno vinto con merito un confronto difficile, iniziato male ma recuperato con grande personalità, nel giorno in cui mister Abate ha dovuto ridisegnare il centrocampo per le numerose assenze nel reparto dovute a infortuni e squalifiche. Gli ospiti hanno colpito a freddo (2’) con Zecca, libero di gestire in area la palla servitagli da Varela per concludere a rete a due passi da Vannucchi. La reazione delle fere è stata immediata e Curcio ha pareggiato i conti al 15’ con una incornata in aera su cross dalla destra di Casasola. Dopo le conclusioni di Giorico (17’) e di Cicerelli (18’), entrambe deviate in angolo dai portieri, le fere passano in vantaggio al 37’ con una splendida rete di Aloi che prende palla sulla trequarti campo e fa tutto da solo, freddando Zaccagno con un sinistro millimetrico dalla lunetta. Il primo tempo si chiude con un diagonale di Cianci (44’) che si perde di poco sul fondo. Nella ripresa la squadra di Abate parte bene e all’11’ cala il tris con il capitano Capuano che, ben appostato nell’area piccola, spinge agevolmente in rete sull’assist di Casasola. Al 20’ l’arbitro annulla per fuorigioco il gol di Varela sull’azione originata da un errato disimpegno di Vannucchi. Sul 3 a 1 la Ternana non rischia nulla e incamera tre punti di grande importanza per il morale e per la classifica.