La ‘Strafoligno’ compie 12 anni. Torna la corsa in centro storico

La ‘Strafoligno’ compie 12 anni. Questa sera infatti la 10 chilometri tornerà a rivivere, in un percorso che si snoderà in tre giri nel centro storico, a partire dal Parco dei Canapè. Più di 700 gli atleti iscritti che saranno divisi in due batterie: la prima partenza alle 20.30 con tutte le donne e gli uomini accreditati sopra a 40 minuti. Seconda partenza alle 21.45 con uomini sotto a 40 minuti. Una gara, quella di stasera, senza dubbio ‘stellare’. Il pettorale n.1 delle donne è stato assegnato ad Alessia Tuccitto, campionessa italiana di maratona del 2024. Per gli uomini a Stefano Massimi, l’unico a vincere Mezza Maratona e Strafoligno.

A presentare l’iniziativa sono stati Giorgio Fusaro, il presidente dell’Atletica Winner Foligno, l’associazione folignate che organizza magistralmente gli eventi, il direttore sportivo dell’associazione Fabio Pantalla, il sindaco Stefano Zuccarini e l’assessore Marco Cesaro, runner in prima persona.

"Il movimento, sulla spinta delle Olimpiadi e degli Europei sta crescendo - ha detto Fusaro - e questo facilita l’inserimento dei giovani. Stiamo facendo bene e sono premiati i nostri sforzi". Sottolineati da Pantalla i numeri della gara di stasera: "Ci saranno 13 atleti in grado di stare sotto a tre minuti al chilometro, ci saranno importanti atleti africani. La gara femminile, inoltre, sarà quella di più alto livello di sempre".

Positivo anche il fatto che il 25 per cento degli iscritti sia under 25, in controtendenza rispetto alle gare da dieci chilometri, in cui non si raggiunge il 12 per cento.