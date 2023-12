“La storia di Terni“. Docufilm realizzato da Folco Napolini

TERNI Presentato al Cenacolo San Marco il docufilm “La storia di Terni“ basato su un lavoro di ricostruzione, ricerca, con l’ausilio di articoli storici, delle ricostruzioni in 3D, realizzato dal regista Folco Napolini. All’evento, fa sapere il Comune, ha assistito anche l’assessora alla scuola Viviana Altamura: "Ho sposato sin da subito il progetto, perchè ritengo che sia fondamentale lasciare un’eredità ai ragazzi, fornendo loro una guida e un insegnamento, educandoli e sostendoli. Per questo il docufilm sarà anche proiettato nelle scuole del comprensorio ternano". Il docufilm, aggiunge Palazzo Spada, è realizzato grazie al contributo ottenuto dall’associazione Insieme per Terni dal bando comunale e grazie a finanziamenti privati, con la collaborazione di Euromedia e Joy. L’opera trae origine da un lavoro di Folco Napolini, Interamna Inoxum, che riportò la storia di Terni dalle sue origini, coinvolgendo il compianto Pompeo De Angelis, storico, e un giovane attore, visto che la città aveva proiettato nei giovani la prospettiva multimediale e cinematografica.