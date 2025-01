La storia di Simon Veil. Un film al Metropolis

UMBERTIDE - Al cinema Metropolis (alla Piattaforma) l’anteprima nazionale del film “Simone Veil - La donna del secolo“. Verrà proiettato il 27, alle 16 giornata della Memoria dedicata alle vittime dell’Olocausto. Il film racconta la vita di Simone Veil, è un viaggio attraverso gli eventi cardine del ’900: nata a Nizza da famiglia ebrea, conobbe la deportazione ad mel campo di sterminio di Auschwitz, a cui scampò. Fu giurista, politica e femminista, ministra della Sanità in Francia tra il 1974 e il 1979 e membro del Parlamento europeo di fu eletta presidente, rimanendo in carica fino al 1982. Un ritratto intimo e universale di una donna che ha saputo affrontare le tragedie personali trasformandole in una lotta per la dignità, i diritti e la memoria collettiva. L’iniziativa è organizzata dall’assessorato comunale alla Cultura, in collaborazione con UniTre e Anonima Impresa Sociale. "Ricordare – dice la vicesindaco Annalisa Mierla – è un dovere, il modo per rendere giustizia al passato e costruire un futuro migliore". Il film sarà riproposto il 27 anche alle 18.30 e alle 21.15. L’ingresso è gratuito.

Pa.Ip.