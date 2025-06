La Sir Perugia prepara la festa. In piazza IV Novembre giovedì 19

Ufficializzato il programma per la grande festa di fine stagione organizzata per tutti i fedelissimi che seguono i block-devils. I tifosi dalla Sir Sicoma Monini Perugia si ritroveranno giovedì 19 alle 20 in piazza IV Novembre dove si terrà l’evento di celebrazione della conquista della Champions league. Il club del presidente Gino Sirci quest’anno si sposta nel cuore del capoluogo, dove è in cantiere un programma tra musica live, djset e interviste sul palco con i protagonisti della grande avventura a Lodz, ma soprattutto sarà presente il trofeo conquistato il 18 maggio. La festa prenderà il via con i Dee Radio, per iniziare con la musica della band. Poi scatterà la serata ‘Suavecito’ con ben tre deejay sul palco: Duits, Riccardo Masciotti e Jacopo Lilli. Quindi lo spazio dedicato ai protagonisti: sul palco Sebastian Solé, Wassim Ben Tara, Oleh Plotnytskyi, Massimo Colaci, Yuki Ishikawa, Francesco Zoppellari e lo staff tecnico bianconero, a cominciare da coach Angelo Lorenzetti e Massimiliano Giaccardi col preparatore Sebastian Carotti. Presente lo staff dirigenziale. L’ingresso è gratuito.