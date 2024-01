La sfilata del Bartoccio. Tutto pronto per l’evento. Ecco chi partecipa

Quest’anno vedremo di nuovo il Bartoccio e la sua Rosa entrare trionfalmente in città sul carro tirato

dai buoi, in mezzo al corteo di canti, balli, musica e maschere. Il corteo è previsto per sabato alle 17, sant’Ercolano. Il corteo vedrà sfilare i musicisti della Filarmonicadi Spina con le ”Bartoccine” (majorettes), i figuranti contadini di Civitella d’Arna, e poi il gruppo folcloristico Agilla e Trasimeno, alcune pro loco del Territorio, scuole di ballo come Polvere di Stelle e Hacuna Matata, le percussioni di Anarchia Ritmica, i volontari dell’Auser.