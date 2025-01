La Scuola di musica ’Puccini’ ha raggiunto quota 211 iscritti

CITTA’ DI CASTELLO – Musica che passione! Nell’anno appena concluso è proseguito il nuovo corso della scuola comunale di musica Puccini di Città di Castello, sotto la direzione del maestro Nolito Bambini. Sono stati 211 gli allievi iscritti, un numero importante per l’obiettivo della scuola che è quello di avvicinare i ragazzi alle discipline musicali, di cui 89 con lezioni singole e 122 con lezioni collettive, quest’anno agevolate anche con una tariffa speciale. Nel bilancio delle attività diramato nei giorni scorsi si parla di 23 docenti che hanno lavorato nella scuola per quattro classi di pianoforte, tre di chitarra e una di violino, mentre sono stati 31 gli allievi tra gli zero e i 9 anni della classe di propedeutica, la novità introdotta in via sperimentale che è entrata a regime con due giornate di lezione. L’attività musicale nelle scuole si è consolidata nel 2024 con 5 corsi nella primaria di La Tina, con 18 allievi e nella primaria di Lerchi, con 15 allievi.