La Sad, da Sanremo al palco dell’Umbria che spacca

Direttamente dal Festival di Sanremo arrivano i nuovi super ospiti dell’undicesima edizione de “L’Umbria che Spacca”, che si terrà a Perugia il 3 con l’anteprima, e poi dal 4 al 7 luglio. In attesa di annunciare la lineup completa, il festival svela infatti il nome della prima band che salirà sul Main Stage dei Giardini del Frontone. Toccherà a La Sad (nella foto) – il trio formato da Theø, Plant e Fiks in gara a Aanremo con il brano “ Autodistruttivo“– aprire la serata di domenica 7 nel gran finale del festival che dopo il successo dell’anno scorso ripropone la “Rebel Sunday“, la serata pop punk a ingresso gratuito.

Con un’attitudine punk, chitarre distorte e testi immediati, La Sad si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione e dell’importanza di imparare dagli errori e di rialzarsi, con uno sguardo di speranza verso il futuro. Sull’onda di una fortunata estate, che ha visto il trio impegnato sui palchi di tutta Italia con il “Summersad Tour”, La Sad ha fatto adesso il suo esordio al Festival della canzone italiana con la canzone “Autodistruttivo“: "La difficoltà nel sentirsi a proprio agio con gli altri – dicono i tre musicisti – si trasforma in una grande sofferenza e in una non-accettazione di se stessi". Un nuovo importante nome annunciato dal festival dopo quelli di Colapesce Dimartino nell’anteprima del 3 luglio, di Fulminacci la sera dopo e di Salmo e Noyz Narcos il 6 luglio. I biglietti di questi live sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.