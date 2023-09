La realtà virtuale irrompe al PerSo Festival: proiezioni e workshop

Realtà virtuale e cinema sociale tornano a incrociare i loro cammini grazie al “PerSo - Perugia Social Film Festival“, del concorso internazionale di cinema del reale in scena a Perugia dal 30 settembre all’8 ottobre con 57 film in programma. Nel ricco cartellone brilla la seconda edizione della rassegna dedicata alla realtà virtuale, chiamata “PerSo nella VR“: sette saranno i titoli internazionali a tematica sociale che saranno presentati in otto postazioni allestite nella Sala Binni a Porta Sole, selezionati dalla curatrice della sezione Valentina Noya, vicepresidente dell’Associazione Museo Nazionale del Cinema e produttrice di Notte Americana: una selezione di lavori che, attraverso un uso originale della tecnologia e una forte intuizione cinematografica, hanno impresso alla trattazione di temi sociali, storici e di fantasia una maggiore vividezza e capacità di trasmettere empatia: corti che spingono la visione del pubblico non solo oltre i confini fisici e percettivi, ma anche al di là dei pregiudizi razionali, immergendo in un cinema nuovo.

Alla rassegna si affianca un percorso di formazione dedicato ai professionisti: quattro giorni di workshop di produzione in realtà virtuale e 360°, promosso da Umbria Film Commission e curato dal PerSo Festival con docenza affidata a Stefano Sburlati, filmmaker e artista digitale, fondatore della Motion Pixel Video e docente di Cinema Immersivo al Politecnico di Torino.

Il corso si propone di offrire strumenti teorici e pratici per padroneggiare le tecniche di realizzazione di video a 360°. Il lavoro teorico parte da una riflessione condivisa sulle tecnologie abilitanti, dai visori alle telecamere, passando per i software e si sostanzia nella parte pratica sulle modalità di ripresa, lo stitching, l’editing e la postproduzione del video. Si lavora partendo da un’idea dei partecipanti, dalla scrittura fino al film finito. Il corso è rivolto a scrittori, documentaristi, filmmaker e creativi. Si tiene dal 4 al 7 ottobre, nel Complesso di San Pietro, iscrizioni alla mail: [email protected]. Informazioni sul sito www.persofilmfestival.it.