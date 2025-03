La piazza di Ponterio intitolata a Luigi Carbonari

La Piazza di Ponterio è stata intitolata allo storico imprenditore tuderte Luigi Carbonari. Appena ieri l’omaggio, con la svelatura della targa e una partecipata conferenza alla Sala del Consiglio, oggi è già polemica. L’opposizione, nel gruppo consiliare del Pd, critica il fatto che la Piazza resti un luogo inutilizzato, privo di una vera funzione sociale, così come la vicina struttura "Baciocchi" che continua a rimanere vuota e senza una destinazione concreta.

"Era il 7 agosto 2020 – afferma il Pd – quando veniva inaugurata la tanto attesa Piazza, uno spazio che avrebbe dovuto diventare il fulcro della vita sociale di una delle frazioni più popolose. Un luogo pensato per ospitare incontri, eventi e momenti di aggregazione per la comunità. Tuttavia, a quasi cinque anni di distanza, quel sogno è rimasto tale". Il gesto simbolico dell’intitolazione a carbonari merita apprezzamento, ma spiace che "nulla sia stato fatto per trasformare la piazza in un vero punto di riferimento per i cittadini".

La situazione non riguarderebbe solo la località Ponterio. "Anche la vicina frazione di Pian di Porto – aggiunge Manuel Valentini – pur essendo densamente popolata e sede di numerose attività commerciali, continua ad essere dimenticata dall’amministrazione, senza uno spazio pubblico adeguato per la socialità. Un esempio evidente è l’ex Scuola dell’infanzia, chiusa da tempo e ancora in attesa di una destinazione, senza che vi sia un progetto concreto per il suo utilizzo".