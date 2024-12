La nuova Via Menecali pronta entro febbraio

TODI Via Menecali, che da Pozzo Beccaro conduce al Tempio della Consolazione, sarà riaperta entro febbraio. E’ emerso in un incontro che l’amministrazione comunale ha promosso con i residenti per condividere gli aspetti riferiti alla fase di ultimazione dei lavori e alla riapertura della circolazione, con particolare riferimento alle modalità di parcheggio. L’area è interessata da mesi da uno dei tre interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr per un importo di 5,6 milioni di euro. Nel caso di Via Menecali, interessata per circa 700 mila euro, gli interventi hanno riguardato il rifacimento dell’intera rete di sottoservizi, con le interlocuzioni con i gestori che hanno prodotto più di un ritardo. A breve potrà iniziare la pavimentazione, con mattonelle di pietra-cemento, la realizzazione di marciapiedi su entrambi i lati e un nuovo arredo urbano, a partire da una nuova illuminazione pubblica. L’ultima, delicata fase di posa delle lastre inizierà il 15 gennaio da Pozzo Beccaro fino ad arrivare alla Consolazione. Sarà reso disponibile ai residenti lo spazio davanti ll’Istituto Einaudi.

S.F.