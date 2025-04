La nuova scuola "Lavori quasi conclusi. Un edificio, ma anche un presidio sociale"

Siamo consapevoli del fatto che una scuola non sia soltanto un edificio, ma soprattutto un presidio di futuro sul territorio, una sorta di casa della comunità dove i nostri ragazzi e ragazze socializzano, si incontrano e gettano le basi, solide, per lo sviluppo delle loro personalità e competenze. Ebbene è intenzione di questa amministrazione sostenere questo percorso con politiche volte a rendere effettivo il diritto all’istruzione, avvicinando così le famiglie ed i cittadini alle istituzioni in una sorta di virtuoso patto di collaborazione". Lo ha detto l’assessora alle politiche scolatsiche Francesca Tizi in occasione del sopralluogo al cantiere per la realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli, destinato, ad ospitare elemnatre e media.

L’assessora Tizi spiega che i lavori per il nuovo plesso si sarebbero dovuti concludere entro la primavera del 2024; tuttavia, nel corso degli stessi, sono emerse gravi difficoltà economiche da parte dell’impresa appaltatrice che ne hanno determinato il rallentamento. "Di fronte ad un quadro così delicato – prosegue l’assessora – abbiamo scelto di seguire una strada precisa, quella del dialogo costante con l’impresa per cercare di superare i problemi e dare una prospettiva concreta verso il completamento dell’opera. Piuttosto che risolvere il contratto, come la normativa ci avrebbe consentito ma con ampliamento dei tempi ed esborso di risorse pubbliche, abbiamo preferito guardare al futuro, trovando un accordo con l’impresa e con i subappaltatori e, di fatto, sbloccando la situazione".