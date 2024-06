I numeri premiano la biblioteca “Gianni Rodari” di Corciano, che continua a rispondere con professionalità e soprattutto creatività ed innovazione ai bisogni dell’utente. "Un approccio che ha permesso – sottolinea l’assessore alla cultura Francesco Mangano – di raggiungere dati elevatissimi di prestiti librari, oltre 16000 nel 2023, a fronte di una popolazione di circa 21.500 abitanti". L’ultima novità a ridosso dell’estate, l’installazione di un box per la restituzione dei libri h24, così che i lettori e le lettrici potranno restituire in modo semplice e sicuro il materiale preso in prestito, in qualunque momento della giornata attraverso lo sportello del box, senza alcuna procedura o compilazione di moduli".