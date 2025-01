“La musica dei romanzi“, giovani talenti alla ribalta

Un progetto originale e stimolante che crea un ponte tra musica e letteratura, con la sonorizzazione dal vivo di celebri pagine letterarie che verranno lette. Ecco “La musica dei romanzi“, che si tiene questa domenica alle 16.45 nella Chiesa di San Filippo Neri in via dei Priori, con ingresso libero. In scena ci saranno solo giovanissimi artisti in erba, ma già ben motivati. Il concerto vedrà protagonisti i Cellostar (nella foto), l’orchestra di violoncelli diretti da Maria Cecilia Berioli insieme alle Classi di Lettere dell’Istituto Comprensivo Perugia 1 “Morlacchi”, l’unico in città ad Indirizzo musicale, cioè con possibilità di studiare uno strumento gratuitamente in un percorso certificato. Le Classi di Lettere sono guidate dalle professoresse Silvia Castri, Silvia Gigante, Serena Lancione, Stefania Mancini, Marina Trastulla e Paola Vignaroli.