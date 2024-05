La mostra "Intra Formae" nell’ala nuova della Pinacoteca

CITTA’ DI CASTELLO - Nel nome dell’arte si riunisce un connubio di successo e amicizia: sabato 4 maggio alle ore 17 sarà inaugurata nell’ala nuova della Pinacoteca la mostra "Intra Formae" di Fabio Mariacci ed Elio Mariucci che sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 fino al 16 giugno. Una mostra pensata per il particolare contesto della Pinacoteca, che in questi mesi sta aprendosi a iniziative espositive di grande spessore: da Vis à Vis di Helidon Xixsha alla mostra per il 150 anniversario di Alice Hallgarten Franchetti.

La collaborazione tra i due artisti risale al lontano 2003 quando, invitati dall’operatore culturale Mario Fondacci esposero le loro opere, insieme ad altri artisti tifernati, in una delle prime manifestazioni di "Morrarte". Negli anni successivi amicizia, affinità di idee e collaborazione si sono consolidate e sviluppate attraverso svariate manifestazioni espositive. In questo caso, diversamente dalle opere esposte nel precedente progetto "Sconfinamenti" che si è svolto a Casermarcheologica di Sansepolcro, per il quale hanno chiamato a collaborare musicisti e poeti in una sorta di dialogo, in questa mostra il segno si intreccia con il gesto. "Una sorta di definizione di una maturità espressiva, che mette in evidenza la loro incessante ricerca astratta, sviluppatasi anche su tele di grandi forma", spiegano gli organizzatori. La mostra, che si apre sabato, è a cura di Lorenzo Fiorucci.