La Mostra del Tartufo: subito sold out tra Arconi e via Baldassini

GUBBIO – È stata una giornata di presenze importanti quella di ieri. Già dal mattino, infatti, la città si è ritrovata inondata di turisti, come testimoniato dal tutto esaurito delle strutture ricettive del centro storico e dal sold out dei parcheggi a pagamento; i visitatori sono arrivati a Gubbio non solo con le auto ma anche tramite camper (molti dei quali sfruttando pure la relativa area attrezzata in via del Bottagnone) e pullman. Ovviamente è la Mostra del Tartufo, che ieri ha vissuto il secondo giorno del suo primo weekend dei tre totali, ad avere forte funzione attrattiva per i turisti, tanto che le degustazioni e gli show cooking che si sono svolti ieri in corso Garibaldi e presso gli Arconi di via Baldassini hanno registrato il tutto esaurito. A risentirne, seppur in maniera minore, è stato il traffico, leggermente congestionato soprattutto nella zona del Teatro Romano, dove si concentrano parcheggi e snodi di viabilità cittadini importanti. Sicuramente va rivista e migliorata la circolazione, ma è un’ottima notizia la ripresa turistica dopo i non eccellenti risultati dell’estate.