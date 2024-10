"La mia Umbria libera di crescere". Tesei lancia la campagna elettorale ’Siamo forti, chiari e determinati’

È stato un debutto per modo di dire. Perché Donatella Tesei governa da cinque anni l’Umbria e perché sul palco dell’Umbriafiere di Bastia, a marzo, c’era già salita con la premier Giorgia Meloni per annunciare i 210 milioni del ’Patto di coesione’. Dalla stessa location, ieri sera, la governatrice ha lanciato la campagna elettorale sua e del centrodestra per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Gettando il guanto alla rivale principale, Stefania Proietti, portabandiera del centrosinistra. "La sfida dei prossimi anni è di essere forti, chiari e determinati. Ma la priorità sarà la sanità", ha messo subito in chiaro Tesei. "Tra Pnrr e risorse della nuova programmazione abbiamo da mettere a terra sull’Umbria oltre 6 miliardi di euro, una cosa straordinaria. Sulla sanità ricordiamoci da dove siamo partiti: non dimentichiamoci che nel 2019 ho trovato i commissari ed era tutto bloccato. Poi abbiamo affrontato il Covid con grande difficoltà ma siamo ripartiti e oggi, finalmente, abbiamo primari nuovi e siamo riusciti a sostituire i facenti funzioni. Stiamo costruendo la sanità del territorio e dobbiamo dare a tutti i cittadini il meglio delle prestazioni per tutte le esigenze sanitarie". Sulle infrastrutture Tesei ha, invece posto l’accento sulla nuova stazione Medioetruria "che finalmente aprirà all’Umbria le porte per l’accesso all’alta velocità. E consentirà di intercettare, a Creti, 14 coppie di treni veloci per nord e sud. Questo sarà un altro volano per lo sviluppo. Senza dimenticare il completamento della Fcu e la Orte-Falconara".

Tesei ha infine rivendicato i numeri "straordinari" nel settore turistico e quelli dell’aeroporto, assicurando: "Nell’arco di due, tre anni arriveremo a un milione di passeggeri". Questo è stato lo spunto per la seconda parte dell’arringa davanti ai suoi sostenitori: "Abbiamo portato l’Umbria nel mondo": è stato uno dei passaggi più applauditi, insieme a quello sulla sanità. Un intervento incentrato sui risultati ottenuti nei cinque anni di legislatura, ma anche di prospettiva. Sottolineando di nuovo la sanità come "la priorità assoluta" del suo eventuale prossimo mandato, Tesei ha ricordato il progetto dell’ospedale Narni-Amelia, ma ha sottolineato, con orgoglio, la scelta di "dotarsi di un elisoccorso autonomo". Ad anticipare e accogliere la Tesei sul palco del centro congressi è stato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che arrivano sul palco ha esibito alla platea una t-shirt con su scritto "Ancora più Umbria libera di crescere", che è il motivo scelto dalla Tesei e dal centrodestra che la sostiene per la campagna elettorale in vista del voto del 17 e 18 novembre prossimi. L’intervento della Tesei si è concluso chiamando sul palco i leader regionali dei partiti che sostengono la coalizione di centrodestra, compreso Stefano Bandecchi.

Roberto Borgioni