’’La mia scuola plastic free’’ Sos-ambiente, studenti al lavoro contro l’inquinamento del pianeta

Ieri si è celebrata la Giornata mondiale per l’ambiente, iniziativa globale promossa dal Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep) per ricordare l’importanza di preservare il nostro pianeta. Slogan di quest’anno è #BeatPlasticPollution e tutte le attività si concentreranno alla lotta all’inquinamento da plastica. Una "battaglia" sposata anche da Spoleto con il progetto "La mia scuola Plastic Free", promosso dal Comune di Spoleto, dall’Arpa Umbria, dall’Auri e dalla Valle Umbra Servizi con lo scopo di informare e sensibilizzare gli studenti sulla pericolosità dell’inquinamento dovuto ai rifiuti di plastica e di incoraggiare comportamenti positivi per ridurre il più possibile questo fenomeno.

Un percorso che, come evidenziato anche dagli studenti nel corso dell’incontro finale svoltosi a Palazzo comunale, non solo è stato utile per comprendere l’importanza di avere erogatori di acqua alla spina e dei secchi per la differenziata per ridurre l’utilizzo della plastica nelle scuole, ma ha anche aiutato i ragazzi a riflettere sull’effetto dei comportamenti quotidiani e a ripensarli almeno in parte. "Si tratta di un progetto in itinere – ha spiegato l’assessore all’ambiente Agnese Protasi – che cerca di declinare a livello locale, attraverso il coinvolgimento dei nostri studenti e delle nostre scuole, un tema globale come quello della riduzione della plastica.

Quello di quest’anno è stato uno step importante, sia in termini di formazione e sensibilizzazione, sia per quanto riguarda la conoscenza di quello che, anche singolarmente, si può fare nella quotidianità. L’obiettivo è accrescere il coinvolgimento delle scuole".

In vista del prossimo anno è stato già messo in calendario un primo incontro a settembre con i rappresentati delle classi, i docenti, i dirigenti scolastici, il Comune di Spoleto, Valle Umbra Servizi, Arpa e Auri, per ricalibrare le attività e trasformare il programma di educazione alla sostenibilità in "La nostra scuola Plastic Free".

"La formazione è creazione di valore per le comunità presenti e future – ha affermato Danilo Vivarelli, direttore Servizio Igiene Ambientale di Valle Umbra Servizi - l’impegno che come società mettiamo nei progetti di educazione ambientale nasce dalla convinzione che il rispetto per l’ambiente cominci proprio tra i banchi di scuola arrivando a coinvolgere l’intera collettività: ragazzi, genitori, insegnanti e personale non docente".