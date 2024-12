La magia del violino. Uto Ughi in scena con la Filarmonica

Uto Ughi, grazie a Fondazione Perugia, oggi alle 18 sarà alla Basilica di San Pietro a Perugia, per il Concerto di Natale organizzato in collaborazione con Progetto Omaggio all’Umbria. Il grande violinista suonerà insieme ai Filarmonici di Roma e porta in scena musiche di Bach, de Sarasate, Saint-Saëns, Pugnani e Kreisler. ( L’accesso al concerto è libero con prenotazione da effettuarsi sul sito di Fondazione Perugia, fino a esaurimento posti). Un’ora prima dell’evento, alle 17, il primo chiostro della Basilica ospita l’inaugurazione del suggestivo spettacolo di Videomapping dei musei della rete MaPp, anch’esso aperto a tutti. Fondazione Perugia annuncia novità anche sul fronte dell’offerta artistica. A Palazzo Bonacquisti di Assisi, che ospita già un’esposizione permanente su San Francesco, domani alle 11, saranno inaugurate due nuove camere virtuali: “L’Enigma del Maestro di San Francesco” e “Il volto di San Francesco da Cimabue a Caravaggio”. Uno spettacolo di luci e colori che accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo alla scoperta di arte e spiritualità.