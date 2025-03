La grande danza internazionale a Spoleto e Perugia. Evento unico con “L’uccello di fuoco / Boléro“

La grande danza internazionale arriva a Spoleto con il Ballet de l’Opéra Grand Avignon “L’uccello di fuoco / Boléro“ in scena oggi alle 17.30 al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto e poi mercoledì alle 20.45 e giovedì alle 19.30 al Morlacchi di Perugia: due importanti coreografi internazionali come Edouard Hue e Hervé Koubi, due composizioni musicali eccezionali per un programma unico, condotto con virtuosismo dalla compagnia francese che schiera un organico complessivo di dodici danzatori/danzatrici integrati da due apprendisti, con direzione artistica affidata ad Emilio Calcagno.

“L’uccello di fuoco“ è uno dei grandi balletti presentanti all’Opéra de Paris da Les Ballet Russes con musica commissionata a Igor Stravinsky. Questa versione porta il coreografo Edouard Hue ad esplorare un nuovo orizzonte coreografico dove utilizza la sua potente e singolare gestualità adattando quest’opera celebre in sintonia con il nostro tempo, così da creare un’opera contemporanea e narrativa dalle forti emozioni. Monumento musicale e coreografico, il “Boléro“ (nella foto) di Maurice Ravel rivive nella visione di Hervé Koubi. "Vorrei tendere un arco sensibile tra gli esseri umani, portare la struttura di un Boléro che contrappone, frammenta, mette in tensione verso un incontro al di là dei generi – spiega il coreografo – Coltivare ciò che ci avvicina. Immaginare la spirale ascendente musicale come elemento motore dell’energia portata da una danza che unisce. Un Boléro che suona come un inno all’incontro attraverso la danza".

I biglietti per lo spettacolo si possono prenotare allo 075.57542222 o acquistare online su www.teatrostabile.umbria.it.