La festa del commercio Si “sbaracca“. Da oggi super saldi anche all’aria aperta

Tutto pronto per il gran finale dello “Sbaracco - la festa del piccolo commercio” che per questa edizione invernale 2024 ha prolungato la durata a una settimana, dal 24 a sabato 2 marzo. Fervono i preparativi: artigiani e commercianti del centro storico animeranno con entusiasmo e passione le vie dell’acropoli e dei borghi che per l’occasione saranno arricchite dagli stand allestiti davanti alle vetrine dei negozi a partire da oggi fino a sabato.

"Protagonista, come di consueto, sarà il “saldo dei saldi” di fine stagione – spiega Paolo Mariotti dal Consorzio Perugia in Centro – ovvero uno sconto ulteriore rispetto a quello già praticato durante il periodo dei saldi invernali". L’iniziativa è promossa e organizzata dal Consorzio con il patrocinio del Comune di Perugia. Giunto alla XX edizione, Sbaracco è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile nell’agenda di perugini e non, che per l’occasione vanno a caccia di affari lungo le vie e tra i vicoli della città. Per tutti e tre i giorni si parte alle ore 10 nelle aree di corso Vannucci e le vie limitrofe, via dei Priori, via Oberdan, corso Cavour, via Marconi, Via Masi e viale Indipendenza: decine di negozi esporranno i propri prodotti all’esterno in strada, con sconti irripetibili fino all’80%. Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, monili, prodotti di erboristeria, profumi e articoli per il benessere, casalinghi, articoli regalo, ottici, articoli sportivi e molto altro.

"Sarà un’occasione - conclude Mariotti – per visitare i negozi dell’acropoli, e per le aziende è la volta buona per sfoltire il magazzino".