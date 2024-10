La farmacia di Passignano, in un libro storia e legame con la città

PASSIGNANO – La biblioteca di Passignano ha organizzato l’incontro pubblico con Pietro Cogolli, autore del libro "La farmacia di Passignano dalle origini ai nostri giorni. Storia, memorie, curiosità", che si terrà oggi alle ore 17:30 nella sala consiliare del Comune di Passignano. Pietro Cogolli, laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, ha svolto attività di ricerca scientifica all’Ateneo di Perugia ed è stato titolare delle farmacie di Assisi e di Gualdo Tadino. La sua attività professionale è stata accompagnata da un interesse per la storia locale e ha dedicato diverse pubblicazioni allo sviluppo della professione farmaceutica nei secoli, in particolare: La farmacia di Petrignano d’Assisi. Note storiche e curiosità (2001-2002); Speziali e spezierie in Assisi dalla fine del ‘500 al primo ‘900 (2003); La farmacia di S. Maria degli Angeli. Note di storia locale (2005). Accurato e ricco di fonti e documenti archivistici, il libro di Pietro Cogolli sulla farmacia di Passignano ricostruisce uno spaccato fondamentale della storia cittadina insieme a memorie, racconti e aneddoti.