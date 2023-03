’La domenica del Palio’ Luca Mattioli si laurea esaltando Passignano

PASSIGNANO - "La domenica del Palio tra storia e innovazione", è il titolo della tesi di laurea del giovane passignanese Luca Mattioli che ha deciso di dedicare il suo elaborato di fine corso alla manifestazione più amata nella sua Passignano. Luca ha frequentato il Corso di laurea triennale all’Accademia di belle arti di Perugia, "in questo progetto ho voluto – ha detto – reinventare il vestiario del Palio delle Barche, con uno studio ed una ricerca approfondita basata sulla storia di questo evento storico e su altre manifestazioni sportive. Questo progetto nasce grazie alle testimonianze di persone che hanno visto nascere questo evento e cresce mediante le impressioni ed i pensieri dei corridori che disputano questa competizione. I capi definitivi sono stati accumunati con delle rifiniture dorate, per creare un effetto celebrativo per tutti e quattro i rioni, ho rivisto totalmente la vestibilità ed i materiali e tenendomi fedele alle linee classiche delle vecchie casacche". L’aspirante stilista per sviluppare al meglio questo progetto ha svolto uno studio sulla moda marinara e sul legame fra moda ed eventi storici sportivi, "questo percorso – conclude - non termina solo con il nuovo design delle casacche, ma comprende un total outfit e la rivisitazione del metodo di numerazione per gli atleti che partecipano alla competizione".