La ’cultura del mare’ al Malakos

Relatori di altissimo livello hanno parlato a un pubblico attento di circa 100 persone alla biblioteca Carducci nel corso del convegno di biologia marina dal titolo "Noi custodi del mare" valido come aggiornamento scientifico per la Federazione Italiana Attività Subacquee. L’evento era co progettato dal Museo Malakos e dal circolo Aquarius sommozzatori di Città di Castello. Tra gli intervenuti dall’università Politecnica delle Marche di Ancona il professor Carlo Cerrano e la professoressa Barbara Calcinai hanno illustrato i principi della blue economy e Citizen Science per la conservazione dei mari; al pomeriggio gli specialisti di tartAmare di Grosseto Letizia Poggioni, Luana Papetti e l’ingegner Daniele Pagli hanno illustrato la biologia, le minacce e la conservazione della tartaruga Caretta caretta. Numerosi i subacquei provenienti da tutta Italia hanno preso parte ai lavori.