La “Croce del Giubileo“ arriva alla Misericordia. Domenica una giornata di festa e riflessione

GUALDO TADINO - “La Croce del Giubileo“, benedetta da papa Francesco, domenica arriva nella sede della Misericordia, in via Santo Marzio. È una tappa della “Peregrinatio“ dell’immagine sacra itinerante, "che concentra in sé e veicola molti altri simboli", un momento di fede e di condivisione, che vedrà partecipi le Misericordie dell’Umbria, autorità civili e religiose, associazioni, fedeli. Il programma prevede la partenza in processione con la sacra icona alle 17,30 dalla via Santo Marzio in direzione del centro; alle 18 segue la concelebrazione eucaristica nella basilica concattedrale di San Benedetto; al termine vengono consegnati attestati di partecipazione; e per chi lo vorrà viene offerto un aperitivo nella sede della Misericordia. La Croce del Giubileo resterà esposta in cattedrale dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 di lunedì. Ripartirà da Gualdo Tadino nella mattinata di martedì.