La Corsa dell’Anello di Narni celebra il patrono. Viaggio tra rievocazioni, sfide e giornate medievali

Prosegue il viaggio nel tempo della Corsa dell’Anello di Narni che in questo lungo week-end di festa celebra il patrono San Giovanale con un ricco programma di celebrazioni, spettacoli e arte. Oggi alle 16 va in scena la terza Giornata Medievale del Terziere Fraporta, dal titolo “La disputa dello spazio”, da via Aurelio Saffi alla Loggia degli Scolopi (ingresso pubblico da via della Pinciana): restituzioni di uno studio molto accurato che dura tutto l’anno, le scene trecentesche sono tra gli appuntamenti più attesi della Festa e proseguo fino all’11 maggio grazie alle ambientazioni permanenti ospitate in angoli suggestivi e caratteristici della città.

Il programma della giornata prosegue alle 18 in piazza dei Priori e lungo le vie del centro con “Equilibrium”, numeri di giocoleria misti a giullarate con performance di equilibrismo, giochi di lame e spade, evoluzioni aeree e lanciatori di coltelli e spettacolo con effetti di fuoco mentre alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio ci sono duelli, rituali, musica e tamburi, combattimenti e simboli di onore.

Le celebrazioni per il patrono San Giovenale prendono il via domani alle 21.30 con “De cereis et palii offerendi“, suggestiva rievocazione della tradizionale offerta al patrono mentre sabato si inizia alle 10.30 in Cattedrale con la celebrazione eucaristica e al termine dal Duomo partirà la tradizionale processione in onore di San Giovenale che attraverserà le vie cittadine con il busto del Santo. Alle 17 piazza dei Priori sarà palcoscenico di uno degli appuntamenti più sentiti, la Corsa all’Anello Storica che vedrà sfidarsi i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. In questi giorni la Corsa dell’Anello propone anche mostre diffusa in tutta la città oltre alle teverne dei Terzieri.