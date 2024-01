La comicità di Katia Follesa e Angelo Pisani al Lyrick Il Lyrick di Assisi ospita la commedia "Ti posso spiegare!" con Katia Follesa e Angelo Pisani, che affrontano in modo comico l'organizzazione del matrimonio. I due artisti coinvolgono il pubblico in uno scontro divertente, accompagnati da ballerini. I biglietti sono in prevendita su TicketItalia e TicketOne.