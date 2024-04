La “Civica“ all’attacco della Giunta

Interventi in via San Francesco e in viale Giontella, lo scaricabarile della maggioranza Lungarotti tra poca conoscenza e poca comunicazione. Non usano giri di parole Jessica Migliorati (nella foto) e Catia Degli Esposti (Civica per Bastia) riguarda alla risposta/non risposta ottenuta in Consiglio comunale a una loro interrogazione presentata in data 10 febbraio 2024, riguardante i lavori di riqualificazione della viabilità pedonale, arborea e di arredo urbano di via San Francesco, viale Giontella. Nel corso della seduta Civica per Bastia, con il consigliere Migliorati, ha chiesto conto al presidente del consiglio comunale per quale ragione non fosse pervenuta risposta scritta a tale interrogazione. "Il presidente Provvidenza – evidenzia Migliorati – mi ha comunicato che l’assessore ai lavori pubblici Stefano Santoni aveva inviato a lui stesso la risposta all’interrogazione e, ignorando evidentemente quanto disposto dal Regolamento sul funzionamento del consiglio Comunale, aveva erroneamente ritenuto che fosse onere del presidente inoltrarla a noi richiedenti. Insomma, siamo giunti a fine legislatura e ancora oggi l’ assessore non è a conoscenza del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e facendo il gioco di passarsi la palla non dà risposta ad atti presentati dai consiglieri che cercano di svolgere il loro ruolo in modo corretto e puntuale".