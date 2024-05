La città ricorda Giovanni Pierotti, l’asso del basket morto a 22 anni

GUBBIO – Si è commemorato ieri il secondo anniversario della scomparsa di Giovanni Pierotti, il giovane eugubino deceduto prematuramente a 22 anni nella notte tra il 22 e il 23 maggio 2022. Giovanni stava tornando a casa dopo una serata di lavoro (era la domenica in cui si era consumata la Festa dei Ceri Mezzani), quando per cause tuttora sconosciute ha perso il controllo del suo motorino, perdendo la vita. La città rimase profondamente sconvolta dalla sua dipartita, con tantissime dimostrazioni di affetto da parte di amici, familiari e compagni di basket (sport da lui praticato fin dall’infanza), che hanno organizzato anche tornei in suo onore proprio nel giorno del suo compleanno, il 16 luglio.

Ieri pomeriggio alle ore 18:30, presso la Chiesa di Cipolleto, dove Giovanni risiedeva insieme alla sua famiglia, si è celebrata la Santa Messa in suo onore, anche quest’anno molto sentita e partecipata, a testimonianza del forte impatto che il ragazzo ha avuto nella comunità eugubina nella sua – purtroppo breve – esistenza terrena.