Sbaracco, un successo: "Ma il commercio a Terni è in grave crisi"

Super saldi di fine stagione, ai ternani piace lo “Sbaracco“, vie del centro affollate fino a mezzanotte. Sono stati ben 71 gli esercizi commerciali che hanno aderito all’inizia di fine estate promossa dal Confartigianato Terni per lo sprint finale dei saldi estivi che termineranno ufficialmente il 4 settembre. Tante famiglie già da venerdì e da ieri pomeriggio hanno approfittato per fare un giro al centro e contemporaneamente per accaparrarsi a prezzi stracciati merce di vario genere. "Siamo contenti della riuscita dell’iniziativa – afferma Cosmina Ioan responsabile per Confartigianato del settore Commercio e Turismo –. Rispetto alla Shopping Night organizzata i primi di luglio sono aumentate le attività che hanno aderito e abbiamo raggiunto quota 70. Venerdì abbiamo chiuso alle 20, mentrestasera (ieri, ndr) si andrà anche oltre le 23.30. Molto gettonato il settore dell’abbigliamento ma non solo. Questa volta c’è stata anche la collaborazione dell’amministrazione comunale che oltre ad organizzare il concerto della ’Concabbanda jazz band’ ha anche concesso in comodato d’uso gratuito gli spazi lungo le vie, fuori dalle attività per esporre la merce. Questo genere di iniziative è importante per un settore, come quello del commercio, che anche nella città di Terni è in grave crisi. Per alcune attività commerciali questo potrebbe essere addirittura l’ultimo sbaracco, perché potrebbero chiudere già prima della fine dell’anno. Non bisogna dimenticare che le Partite Iva sono 10mila e che rappresentano una importante risorsa per l’intero sistema economico del territorio".

A tal proposito Confartigianato si appella anche all’amministrazione comunale, soprattutto dopo la riunione del primo agosto con l’assessore al commercio. In quell’occasione sono emerse diverse problematiche che riguardano proprio la categoria dei negozianti che chiedono all’amministrazione di trovare soluzioni concrete.