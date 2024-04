La carica dei cinquemila. Spartan Race da record. Fine settimana di corsa

È pronta a partire l’edizione 2024 della Spartan Race, che occuperà il weekend eugubino tra oggi e domani. Come lo scorso anno la risposta degli atleti è stata importante: al via ci si aspettano oltre 5000 partecipanti da tutta Italia e non solo pronti a farsi valere nel percorso ad ostacoli che ne esalterà la forza e la resistenza. La partenza, invece che da piazza Bosone, sarà da piazza San Giovanni, con i tre diversi percorsi che si dirameranno nelle vie della città: quello Sprint è lungo 5 km e comprende 20 ostacoli, il Super è di 10 km con 25 ostacoli ed infine, per i veri “Spartan”, c’è la Beast, che consta di 21 km e ben 30 ostacoli da superare, oltre ad essere valevole per la “Italy National Series”. Per i più piccoli, invece, c’è la “Kids race”, dedicata ai bambini dai 4 fino ai 13 anni con un percorso che varia dagli 800 metri ai 3,2 km.

Alcune strutture, come gazebo e vari ostacoli che compongono il percorso, sono state già posizionate da diversi giorni in luoghi come il parco e il parcheggio del Teatro Romano, che come nel 2023 sarà il punto di arrivo per gli atleti. Lo scorso anno a vincere la competizione sul tracciato dei 21 km era stato l’eugubino Manuel Moriconi, che per il 2024 tenterà nuovamente l’impresa. Le prime partenze già da questa mattina: alle ore 8:30 parte il percorso “Beast”, mentre nel pomeriggio sarà l’ora di quello “Sprint” e della Kids Race.

Domenica mattina, invece, nastri di partenza per i partecipanti al percorso “Super”, mentre nel pomeriggio seconda manche per quello “Beast”. Premiazioni finali previste intorno alle 15, sempre presso il parcheggio del Teatro Romano.

La gara porta con sé, oltre che un ingente flusso turistico che già da ieri è stato fortemente presente in città, anche delle modifiche alla circolazione per il regolare svolgimento della corsa.

Tra queste, alcune già in atto da qualche giorno, c’è il divieto di sosta nel parcheggio del Teatro Romano e in parte di quello dello stadio “Barbetti”. Tutte le informazioni sulla viabilità modificata sul sito del comune di Gubbio.