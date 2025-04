La biblioteca “Guerrieri“ lancia una campagna di raccolta libri

GUALDO TADINO - La Biblioteca comunale “Ruggero Guerrieri“, gestita dal Polo museale, che organizza iniziative culturali e promozionali, ha lanciato una nuova, interessante proposta: una campagna di raccolta di libri per bambini e ragazzi, al fine di arricchire le dotazioni a disposizione di tutti, dando nuova vita ai libri, offrendo nuove storie ai giovani lettori. È interessata a ricevere libri per bambini e ragazzi, da 0 a 12 anni, dai classici della letteratura agli albi illustrati, fumetti, storie illustrate e volumi in lingua straniera, oltre a manuali e saggi aggiornati. Non vengono invece accolti libri scolastici ed enciclopedie datate, né cd o materiali multimediali ormai superati. I libri donati devono essere stati pubblicati dopo il 2012, per garantire un’offerta editoriale attuale e di qualità. Chi desidera contribuire può contattare la biblioteca via email all’indirizzo [email protected] o telefonare al 347 754 1791 per concordare la donazione. È consigliato inviare una lista dei libri o una foto con i titoli ben visibili. Le donazioni possono essere effettuate durante gli orari di apertura: dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18, il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. "Questa iniziativa coordinata dal personale della Biblioteca, non solo valorizza il patrimonio librario, ma è anche un’occasione di condivisione e promozione della cultura tra i più giovani – afferma l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi (nella foto)- perché ogni libro è una porta aperta sul mondo".

A.C.