La battaglia contro il Covid. In 1.500 vanno al "vaccino-day". Numeri quintuplicati in un giorno

In due mesi e mezzo in Umbria si sono vaccinate contro il Covid circa 26mila persone. A queste andranno aggiunte le oltre mille e cinquecento che il vaccino se lo sono fatto somministrare ieri. La Regione aveva infatti indetto per questo 27 dicembre il vaccine-day a cui hanno risposto oltre 1.500 persone. Dall’inizio di ottobre e fino al 21 dicembre erano stati invece 26.220 gli umbri a scegliere il farmaco contro la variante XBB 1.5, con una media di circa trecento vaccinazioni al giorno che ora risulta triplicata. Certo, parliamo comunque di numeri piuttosto contenuti nel complesso, rispetto a quelli del 2021, ma il virus e la situazione sono profondamente cambiati.

A esprimere soddisfazione l’assessore alla Salute e Welafare della Regione Umbria, Luca Coletto, per l’andamento dell’open day straordinario organizzato dalle due Asl regionali e finalizzato a ridurre la circolazione del virus Sars-Cov 2sul territorio umbro e proteggere così, ancor di più, le persone con fragilità. Alle ore 18,30 di ieri infatti le vaccinazioni effettuate dall’Usl1 risultavano 915 (366 nel Distretto del Perugino, 105 in quello dell’Alto Chiascio, 155 nell’Alto Tevere, 119 nell’Assisano, 104 nel Trasimeno e 66 in quello della Media Valle del Tevere) mentre alle 13,30 erano 322 quelle effettuate nei distretti dell’Usl2, salite poi a seicento.

"Un risultato inaspettato – ha detto l’assessore Coletto – che dimostra, ancora una volta, il grande senso di responsabilità degli umbri. Sono dati più che soddisfacenti, e lo sono ancor di più se pensiamo che, pur non essendo in emergenza, un numero così consistente di persone ha scelto di vaccinarsi anche se siamo nel pieno del periodo delle Feste Natalizie. Non era scontato e siamo molto ottimisti per i nuovi appuntamenti che abbiamo in programma – ha aggiunto l’assessore – Abbiamo infatti, deciso di ripetere l’esperienza con un nuovo open day che si terrà nelle prime settimane di gennaio e siamo fiduciosi di raggiungere una fetta sempre più ampia della popolazione. Voglio ricordare che la vaccinazione pur non essendo obbligatoria, è fortemente consigliata agli over 65 e a tutte le persone che, per patologie pregresse, possono sviluppare complicanze dopo aver contratto il virus". In tutti i distretti delle due Usl sono state soddisfatte le richieste di vaccinazione di tutti i cittadini.