La ’Ballata’ del Trasimeno’ diventa un film

PASSIGNANO – Un fondo di investimento americano scommette sul lago Trasimeno: il mediometraggio “La Ballata del Trasimeno” sta per trasformarsi in una mini serie. L’accordo è stato firmato nei giorni scorsi e così il mediometraggio nato dall’amore per il territorio umbro, presto finirà sul grande schermo. Il progetto, presentato nel 2023, ha rappresentato una celebrazione del Lago Trasimeno e del suo legame con il festival “Trasimeno Blues”, aggiudicandosi la vittoria in diversi film festival sia nazionali che internazionali. Ora l’accordo con Nexis Productions, una società di produzione di nuova costituzione con sede a Perugia e posseduta e finanziata al 100% dalla società di investimenti americana AS Capital Inc., che ha accettato di finanziare e produrre la mini serie, come produttore esecutivo.

Nexis Production è guidata dall’imprenditore e investitore italo-australiano Charles D’Alberto, che ha recentemente realizzato un video musicale dedicato alla raccolta fondi a favore dei bambini che vivono nelle zone di guerra. L’obiettivo della produzione è di distribuire la mini serie non solo in Italia ma anche in America e all’estero. Questo progetto rappresenta una nuova opportunità di crescita per il cinema umbro, poiché il 90% della troupe e del cast saranno locali. La mini serie sarà un’importante opportunità per valorizzare e diffondere il patrimonio culturale e naturale del lago Trasimeno.