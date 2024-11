Jazz d’autore al Menotti con “Dave Weckl & Tom Kennedy Project“

Gran finale per Spoleto Jazz. Dopo due sold out, la quinta edizione della rassegna si conclude domani alle 21, al Teatro Nuovo Menotti, con il concerto del Dave Weckl & Tom Kennedy Project. Questa formazione stellare, attualmente in tour europeo, riunisce il leggendario batterista Dave Weckl (nella foto), il bassista Tom Kennedy, il saxofonista Eric Marienthal e il giovane pianista Stu Mindeman.

Dave Weckl è una leggenda della batteria: in oltre 40 anni di carriera, ha collaborato con innumerevoli artisti come Chick Corea, Paul Simon, Madonna e Diana Ross, Plant, affermandosi come uno dei più grandi batteristi viventi. I suoi corsi e le sue video-lezioni continuano a istruire intere generazioni di batteristi. Tom Kennedy, amico fraterno e collaboratore di Dave Weckl, è considerato uno dei migliori bassisti acustici ed elettrici al mondo. Ospite speciale è il sassofonista Eric Marienthal. Sul palco anche il giovanissimo pianista Stu Mindeman. Spoleto Jazz è organizzato da Visioninmusica, biglietti a 30 euro, 24 il ridotto, in vendita sul circuito Vivaticket.it