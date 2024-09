Isi Barga: avanti tutta con i lavori. Nuova ala, aula magna e laboratori di cucina: due i cantieri in corso

Sopralluogo positivo per gli imponenti lavori che l’amministrazione provinciale sta realizzando per completare a Barga, per il grande complesso scolastico a cui fa riferimento l’ISI Barga, l’operazione per renderlo totalmente sicuro e rispondente alle più rigide normative antisismiche e di risparmio energetico.

Una scuola moderna, più sicura e all’avanguardia i cui ultimi lavori saranno terminati entro il 2026 e che alla fine vedranno un investimento di oltre 13 milioni di euro: 4 milioni per finanziare i lavori di demolizione e ricostruzione ex novo del blocco principale nel 2016-17, 5 milioni per la nuova ala e la nuova aula magna con i lavori iniziati a fine 2022 e poi altri 4 milioni del Pnrr per i lavori che riguardano la demolizione, ancora in corso e la ricostruzione del nuovo laboratorio di cucina dell’istituto alberghiero e di altre aule.

Al sopralluogo era presente, tra gli altri, il presidente della Provincia Luca Menesini insieme alla sindaca di Barga Caterina Campani, alla dirigente dell’ISI Barga Iolanda Bocci, al dirigente tecnico responsabile edilizia scolastica della Provincia architetto Fabrizio Mechini ed ai responsabili delle aziende costruttrici e dei lavori che sono divisi in due cantieri distinti.

Il primo, la cui conclusione dovrebbe avvenire entro il marzo 2025, riguarda (dopo la loro demolizione) la ricostruzione della nuova aula magna da 400 mq ed il nuovo blocco C che avrà una superficie che passa dal 1.460 a 2.740 mq e dove sono previsti spazi per lavoratori, uffici e per 18 aule didattiche. Il tutto realizzato secondo le ultime e più sicure normative in fatto di sicurezza sismica, ma anche con importanti accorgimenti energetici come pannelli solari per 20 kw, illuminazione a led e 2 vasche per il recupero dell’acqua piovana. I due blocchi saranno collegati da un corridoio al blocco A, quello principale, ricostruito negli anni scorsi. L’altro cantiere riguarda la demolizione e la ricostruzione dei nuovi laboratori di cucina (blocco E) finanziati grazie al PNRR. I lavori in questo caso dovrebbero essere terminati entro l’ottobre 2025.

La demolizione dell’immobile ha imposto durante l’estate di spostare i laboratori didattici esistenti che sono stati collocati nell’ex ristorante il Ponte e presso il Circolo Rita Levi Montalcini in viale Biondi; mentre sono stati allestiti, sempre nei mesi estivi, dei moderni prefabbricati che permetteranno di ospitare le sei aule che, causa la demolizione dell’edificio, erano venute a mancare. Il completamento dell’installazione dei prefabbricati da parte della Provincia (costo totale 144mila euro) è previsto entro questa settimana e dalla prossima i ragazzi potranno quindi svolgere comodamente lezione nei nuovi spazi.

Piena la soddisfazione del presidente Menesini per lo stato di avanzamento degli interventi: "Il polo scolastico potrà entro il 2025 vantare uno degli istituti più moderni, funzionali e sicuri del territorio, soprattutto per quanto riguarda l’antisismica visto che Barga è classificata “zona 2“ per quanto riguarda la vulnerabilità sismica. Durante il mio mandato per completare questa operazione sono stati investiti 13 milioni complessivi".

Luca Galeotti