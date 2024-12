Irpef, Imu e partecipate. Se ne parla in Consiglio

FOLIGNO - E’ stato convocato per lunedì prossimo il Consiglio comunale di Foligno. La massima assise cittadina si riunirò alle 15. La seduta pubblica verrà trasmessa mediante diretta streaming. All’ordine del giorno, tra l’altro, il documento unico di programmazione (Dup) 2025/2027, le modifiche per il 2025 del regolamento generale delle entrate, la conferma delle aliquote in vigore nel 2024 per l’addizionale comunale dell’Irpef per il 2025, l’approvazione delle aliquote per il 2025 dell’Imu (Imposta municipale propria), l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, l’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate. In discussione anche il riconoscimento di debiti fuori bilancio in seguito ad una sentenza del giudice di pace di Foligno e ad una sentenza del tribunale di Spoleto. Si tratta, questo, di uno degli ultimi consigli comunali previsti dal Comune, per il 2024. Consiglio che, come naturale, è stato preceduto dalle riunioni delle Commissioni consiliari competenti, che hanno analizzato il documento di programmazione economica dell’Umbria, impostando novità e conferme in relazione ad aliquote e tariffe.