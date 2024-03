Investito in strada, muore 70enne. La tragedia a Città della Pieve

Ancora una vittima della strada, ancora un pedone investito. Una tragedia che purtroppo si ripete con terribile frequenza sulle strade umbre. Stavolta la vittima è un uomo di 70 anni, di Città della Pieve. Si tratta di un noto pasticcere, molto conosciuto in città. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, in pieno centro storico a Città della Pieve e – a quanto si è appreso – sotto gli occhi di numerosi testimoni visto che la città è affollata anche da tanti turisti arrivati per la Pasqua.

L’uomo, che stava camminando in strada, è stato travolto forse sulle strisce pedonali ma la dinamica è ancora da chiarire e proprio sulle modalità stanno indagando gli inquirenti giunti sul posto. Il settantenne, purtoppo, non ce l’ha fatta: è morto quasi sul colpo per le gravi ferite riportate, nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario. Sul posto sono sopraggiunti sia gli operatori del 118 che quelli di pubblica sicurezza. Secondo i primi elementi raccolti, e che a tarda sera non erano stati ufficializzati dalle autorità, pare che l’auto che ha investito il settantenne viaggiasse a velocità piuttosto sostenuta. Qualcuno tra i testimoni che in quel momento si trovavano in strada ha raccontato che la vettura avrebbe sbandato prima dell’investimento, andando anche a danneggiare alcune vetture parcheggiate ai lati della strada. Il tutto sarebbe avvenuto negli istanti precedenti. Su questi elementi sono in corso però le indagini dell’autorità. Che dovranno appurare la dinamica dell’incidente, soprattutto la presenza dell’investito sulle strisce pedonali, e le responsabilità del conducente dell’auto.