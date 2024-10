Investito bambino di 12 anni è in prognosi riservata. Grave incidente in centro

Bambino di 12 anni investito da un’auto lungo la centralissima via Primo Maggio: è ricoverato all’ospedale “Santa Maria“ in rianimazione, per lui i medici si sono riservati la prognosi. Il ragazzino, che ha riportato tra l’altro una profonda frattura del bacino, oltre a un trauma cranico, non sarebbe comunque in pericolo di vita. L’evolversi delle condizioni restano sotto stretto controllo medico. L’incidente si è verificato intorno alle 13.30, quindi nell’orario di uscita delle scuole, prprio nel tratto in cui insistono le elementari e medie della zona. Il giovanissimo è stato investito da una vettura e soccorso dal personale di un’ambulanza del 118 fatta intervenire sul posto; quindi il trasporto al pronto soccorso del nosocomio cittadino. Sarebbe rimasto ferito, fortunatamente in maniera lieve, anche un altro minorenne che viaggiava a bordo dell’auto coinvolta. L’esatta dinamica dell’incidente resta al vaglio degli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rlievi tecnici del caso e aperto il relativo fascicolo sulla vicenda, che ripropone la questione dell’estrema pericolosità delle strade cittadine.