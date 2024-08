Investe cagnolino e fugge. Denunciato automobilista

CITTÀ DI CASTELLO – Aveva investito e ucciso un cagnolino che stava passeggiando col proprio padrone in centro storico e non si era fermato a prestare soccorso; ora, dopo un mese di indagini condotte anche grazie alle telecamere di videosorveglianza, l’uomo è stato identificato e denunciato. Si tratta di un 64enne di Città di Castello che deve rispondere alla Procura della Repubblica di Perugia dell’ipotesi di reato di "uccisione di animali". Il fatto oggetto delle contestazioni era accaduto nel mese di luglio, in centro storico, durante un evento di Estate in città quando l’uomo, al volante di un’autovettura, travolse un cane di piccola taglia, condotto senza guinzaglio dal proprietario, procurandone la morte e allontanandosi senza prestare soccorso.

Il proprietario del cane, a fronte del brutto episodio, decide di andare fino in fondo e presenta subito denuncia al Comando di Polizia Locale, che, sulla base di alcuni elementi, inizia l’attività di indagine, coordinata dal Comandante, Emanuele Mattei. L’obiettivo è quello di risalire al veicolo per identificare il responsabile. Nel corso degli accertamenti gli agenti della Polizia Locale si sono avvalsi sia delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dislocate in tutto il centro storico del comune, nonché dell’acquisizione di testimonianze rese da chi era presente al momento del fatto. Elementi che hanno consentito l’individuazione del responsabile e la conseguente denuncia. "Ancora una volta dunque la rete della videosorveglianza comunale rappresenta una risposta efficace alla necessità di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità a supporto delle forze dell’ordine" sottolinea l’assessore Rodolfo Braccalenti, nel congratularsi con il Corpo di Polizia Locale per il lavoro svolto.